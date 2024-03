NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

403,19 USD -15,80% (22.03.2024, 21:30)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) weiterhin mit "outperform" ein.Lululemon habe enttäuschende Prognosen aufgrund einer Verlangsamung des Quartals in den USA gemeldet, was die Aktie im nachbörslichen Handel um 11 % habe fallen lassen. Wedbush bleibe jedoch optimistisch und sei der Meinung, dass sich dies als Kaufgelegenheit für einen hochwertigen Namen erweisen könnte. Lululemon sei nach wie vor sehr innovativ und das Wachstum in der wenig durchdrungenen internationalen Region sei hervorragend.Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Aktie von Lululemon Athletica unverändert mit "outperform" ein und senken das Kursziel von 548 auf 492 USD. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:374,65 EUR +0,39% (25.03.2024, 12:13)