NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

400,0282 USD -16,46% (22.03.2024, 14:51)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (22.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von TD Cowen:John Kernan, Analyst von TD Cowen, stuft die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) nach den Q4-Ergebnissen weiterhin mit "outperform" ein, reduziert aber das Kursziel von 553 auf 515 USD.Das makroökonomische Umfeld sei unruhig und der Umsatz des Unternehmens in den amerikanischen Geschäften könnte im ersten Quartal im mittleren bis hohen einstelligen Bereich liegen. In der Zwischenzeit sage Kernan, dass das Wettbewerbsumfeld so "herausfordernd wie immer" sei. Er glaube, dass Lululemon beginne, einen weicheren US-Verbraucher zu sehen.John Kernan, Analyst von TD Cowen, stuft die Lululemon Athletica-Aktie unverändert mit dem Votum "outperform" ein. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:367,10 EUR -7,43% (22.03.2024, 15:02)