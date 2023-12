NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

497,09 USD -1,30% (13.12.2023, 16:15)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (13.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von der Telsey Advisory Group:Dana Telsey, Analyst der Telsey Advisory Group, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU).Telsey Advisory habe ein Investorentreffen mit der Geschäftsleitung des Unternehmens veranstaltet. In einem herausfordernden Umfeld habe Lululemon weiterhin "beeindruckende" Ergebnisse erzielt, wobei bisher in jedem Quartal des Geschäftsjahres eine Gewinnsteigerung erzielt worden sei. Darüber hinaus hätten die kürzlich gemeldeten Q3-Ergebnisse die Erwartungen auf der ganzen Linie übertroffen und das Unternehmen habe seine Prognosen angehoben. Telsey Advisory sei weiterhin ermutigt, dass Lululemon trotz des schwierigen operativen Umfelds eine anhaltende Geschäftsdynamik erfahre.Dana Telsey, Analyst der Telsey Advisory Group, bewertet die Lululemon Athletica-Aktie weiterhin mit "outperform". Das Kursziel werde von 520,00 auf 550,00 USD angehoben. (Analyse vom 13.12.2023)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:462,65 EUR -0,79% (13.12.2023, 15:46)