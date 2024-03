NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

394,04 USD -17,29% (22.03.2024, 16:36)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (22.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Wells Fargo Advisors senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU).Wie befürchtet, verlangsame sich das Wachstum des v.a. für seine Yoga-Bekleidung bekannten Konzerns, wobei der amerikanische Markt als "weich" bezeichnet werde und die Margen wahrscheinlich sinken würden, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Da Lululemon Athletica von einem hyper- zu einem subalgorithmischen Wachstum übergehe, Wells Fargo Advisors erwarte, dass der Multiplikator sinken werde.Wells Fargo Advisors hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal weight"-Rating für die Lululemon Athletica-Aktie bestätigt und das Kursziel von 450 auf 425 USD reduziert. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:365,00 EUR -7,96% (22.03.2024, 16:42)