NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

403,19 USD -15,80% (22.03.2024, 21:30)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (25.03.2024/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von Truist:Joseph Civello, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) weiterhin mit "buy" ein.Lululemons Ergebnisse für das vierte Quartal seien solide übertroffen worden, aber der Ausblick für 2024 sei aufgrund der sich verlangsamenden Trends in den USA in einem schwierigen Umfeld hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Verlangsamung sei besorgniserregend, aber der Ausblick werde sich wahrscheinlich als konservativ erweisen, füge Truist hinzu und erkläre, dass man in diesem Jahr bessere Ergebnisse und Erhöhungen von Lululemon erwarte.Joseph Civello, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Lululemon Athletica unverändert mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 561 auf 498 USD. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:368,00 EUR -1,39% (25.03.2024, 14:31)