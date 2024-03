NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

403,19 USD -15,80% (22.03.2024, 21:30)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Matthew Boss, Analyst von J.P. Morgan Securities, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU).Der v.a. für seine Yoga-Bekleidung bekannte Konzern habe einen soliden Gewinnanstieg im vierten Quartal gemeldet, aber die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 habe die Erwartungen der Börse nicht erfüllen könenn, so der Analyst in einer am Samstag veröffentlichten Studie. Die Verkaufsdynamik von Lululemon Athletica halte in allen Regionen der Welt an, abgesehen von einem schwachen Start in den USA.Matthew Boss, Analyst von J.P. Morgan Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Lululemon Athletica-Aktie bestätigt und das Kursziel von 531 auf 509 USD reduziert. (Analyse vom 25.03.2024)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:373,65 EUR +0,12% (25.03.2024, 14:15)