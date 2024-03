NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

403,19 USD -15,80% (22.03.2024, 21:30)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays stufen die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) weiterhin mit "overweight" ein.Lululemon Athletica habe ein solides Ergebnis für das vierte Quartal gemeldet, aber seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 habe ein unter dem Algorithmus liegendes Wachstum gezeigt, das durch eine Verlangsamung in der Region Amerika und einen schwächer als erwarteten Start in das erste Quartal verursacht worden sei, so Barclays in einer Research Note. Das Unternehmen habe den Zielkurs von 610 auf 546 USD reduziert, um dem Umsatzrückgang in den USA Rechnung zu tragen.Die Analysten von Barclays stufen die Aktie von Lululemon Athletica nach wie vor mit "overweight" ein. (Analyse vom 23.03.2024)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:368,00 EUR -1,39% (25.03.2024, 14:31)