Xetra-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

384,80 EUR -12,86% (22.03.2024, 13:42)



NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

476,39 USD -0,51% (21.03.2024)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (22.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von der Citigroup:Paul Lejuez, Analyst der Citigroup, reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU).Das vierte Quartal des Unternehmens in China mit einem Anstieg von 60% sei beeindruckend gewesen, sei aber von einem schwächeren Quartal in den USA und einem sich weiter verlangsamenden ersten Quartal überschattet worden, so der Analyst. Er sei der Meinung, dass der Plan des Managements, das Wachstum in den USA ab dem zweiten Quartal wieder zu beschleunigen, vom Markt skeptisch betrachtet werde, bis die Wiederbeschleunigung klarer erkennbar sei. Citi sehe den Überhang eines schwächelnden US-Geschäfts, der die Aktien kurzfristig belaste.Paul Lejuez, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Lululemon Athletica unverändert mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 520,00 auf 500,00 USD. (Analyse vom 22.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:378,00 EUR -4,68% (22.03.2024, 14:27)