Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (02.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Wettbewerber Lululemon lenke am Freitag das Interesse der Anleger auch auf die deutschen Sportartikelhersteller. Für die Aktien von adidas und PUMA sei es im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um bis zu zwei Prozent nach oben gegangen, wenn man den Kurs mit dem Xetra-Schluss vom Vortag vergleiche.Börsianer hätten auf starke Zahlen und den erhöhten Ausblick von Lululemon verwiesen. Mit dem vorbörslichen Anstieg seien die adidas- und PUMA-Aktien in reduziertem Maße dem Lululemon-Aktienkurs gefolgt, der nach Börsenschluss in New York um mehr als 13 Prozent angezogen habe. Das Unternehmen, das vor allem für seine Yoga-Bekleidung bekannt sei, habe starke Resultate für das erste Quartal vorgelegt und außerdem mit einem Ausblick überzeugt, der die Erwartungen übertroffen habe.Beim Gewinn je Aktie habe das Unternehmen mit 2,28 Dollar die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 1,96 Dollar deutlich übertreffen können. Auch beim Umsatzhabe Lululemon über den Prognosen gelegen. Das Unternehmen habe Einnahmen von zwei Milliarden Dollar erzielt. Analysten hätten im Vorfeld 1,92 Milliarden Dollar erwartet.Die Schätzung für den Umsatz im Gesamtjahr 2023 habe Lululemon auf 9,44 bis 9,51 Milliarden Dollar angehoben. Bislang seien zwischen 9,3 und 9,41 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt worden. Analysten lägen mit ihren Schätzungen bei 9,37 Milliarden Dollar.Das charttechnische Bild bei Lululemon habe sich nun wieder klar aufgehellt.Investierte Anleger bleiben dabei, so Marion Schlegel. Kaufenswert bleibt weiterhin die Aktie von adidas. "Der Aktionär" sieht bei dem Wert eine interessante Restrukturierungsstory. (Analyse vom 02.06.2023)Mit Material von dpa-AFX