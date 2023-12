NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (04.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) unter die Lupe.In einen noch vor Kurzem ruhigen Chart der Lululemon Athletica-Aktie sei auf viel Aufwärtsdynamik reingekommen. Der Hersteller von u.a. Yoga-Kleidung sei ohnehin eine tolle Story. Der Yoga-Markt habe sich innerhalb der letzten zehn Jahre verdoppelt und Trend setze sich weiter fort. Und Lululemon Athletica wolle in diesem Umfeld weitere Marktanteile gewinnen. Die Bewertung des Unternehmens sei mit einem KGV von 30 überschaubar, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.12.2023)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:425,20 EUR -0,86% (04.12.2023, 22:26)