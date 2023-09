NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

404,19 USD +6,01% (01.09.2023. 22:00)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (04.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Ike Boruchow, Analyst von Wells Fargo Advisors, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU).Der Sportartikelhersteller habe ein solides "Check the Box"-Quartal mit einer soliden Umsatz- und Gewinnentwicklung verzeichnet und den Ausblick für das Geschäftsjahr angehoben, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Vor allem die Bruttomarge von Lululemon Athletica habe erneut die Erwartungen übertroffen und es gebe weitere Fortschritte bei den Lagerbeständen. Angesichts der Dynamik des Modells sei Wells Fargo der Meinung, dass der Multiplikator der Aktie steigen kann.Ike Boruchow, Analyst von Wells Fargo Advisors, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Voptum für die Lululemon Athletica-Aktie bestätigt und das Kursziel von 425 auf 445 USD angehoben. (Analyse vom 01.09.2023)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:372,30 EUR -0,73% (04.09.2023, 15:03)