NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

400,0282 USD -16,46% (22.03.2024, 14:51)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (22.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Louis (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel bewerten die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) weiterhin mit "buy", senken aber das Kursziel von 596 auf 539 USD.Die Q4-Ergebnisse hätten die Vorankündigung übertroffen, obwohl die Aktien aufgrund eines unter dem Konsens liegenden Q1-Ausblicks und einer FY24-Prognose, die eine Beschleunigung gegenüber dem prognostizierten Q1-Umsatztrend beinhalte, unter Druck stünden. Obwohl das Researchhaus einräume, dass die Wachstumsraten in Nordamerika die Schwere der großen Zahlen spüren würden, halte es ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich in Nordamerika weiterhin für nachhaltig und ermutige Investoren, bei Schwäche zu kaufen.Die Analysten von Stifel stufen die Lululemon Athletica-Aktie unverändert mit dem Votum "buy" ein. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:367,10 EUR -7,43% (22.03.2024, 15:02)