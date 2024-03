NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

403,19 USD -15,80% (22.03.2024)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (25.03.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities reduzieren in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU).Das erste Quartal habe in den USA schwächer begonnen als erwartet, und das Unternehmen habe eine Prognose für das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2024 vorgestellt, die unter seinem langfristigen Algorithmus gelegen habe, da die Geschäftsleitung die Schwäche des ersten Quartals einkalkuliert habe. BofA sei jedoch der Meinung, dass sich die Prognosen als konservativ erweisen könnten, wenn die neuen Auslieferungen weiterhin so gut laufen würden und die Analysten "ein weiteres Jahr mit starken Innovationen" erwarten würden.Die Analysten von BofA Securities bewerten die Aktie von Lululemon Athletica weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 540,00 auf 530,00 USD gesenkt. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:375,05 EUR +0,50% (25.03.2024, 11:23)