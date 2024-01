Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

425,50 EUR -1,74% (17.01.2024)



NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

468,40 USD -0,49% (17.01.2024)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (18.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica: Prognose angehoben - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) unter die Lupe.Gute Geschäfte während der Feiertagssaison würden den Yoga-Bekleidungshersteller Lululemon optimistischer auf das noch bis Ende Januar andauernde Quartal blicken lassen. Das kanadische Unternehmen rechne nun mit einem Umsatzwachstum um 14 bis 15 Prozent auf 3,17 bis 3,19 Mrd. Dollar. Zuvor seien 3,135 bis 3,17 Mrd. Dollar in Aussicht gestellt worden. Die Prognose für den Gewinn pro Aktie, die bisher bei 4,85 bis 4,93 Dollar gelegen habe, sei auf 4,96 bis 5,00 Dollar angehoben worden. Eigentlich gute Nachrichten.Die Aktie tue sich nach den starken Kursgewinnen seit Oktober dennoch schwer, weiter voranzukommen. Wer das Papier im Depot habe, könne daher darüber nachdenken, Gewinne mitzunehmen. (Ausgabe 02/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:431,35 EUR +0,31% (18.01.2024, 09:05)