Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (22.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von Needham & Co:Die Analysten von Needham & Co bewerten die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) weiterhin mit "buy", senken aber das Kursziel von 525 auf 500 USD.Während die Q4-Ergebnisse des Unternehmens sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite positiv ausgefallen seien, sehe die Nachfrage in den US-Märkten seit Quartalsbeginn "abgehackt" aus, da das Management den Mangel an Farbe/kleineren Größen auf schwächere Trends zurückführe. Die Bären würden die Unbeständigkeit als ein Zeichen dafür ansehen, dass die Konkurrenz aufhole, während die Bullen die Probleme beheben könnten, da die Reaktion auf die Innovation stark bleibe, so das Analysehaus, das hinzufüge, dass die FY24-Performance für Lululemon jetzt risikolos erscheine.Die Analysten von Needham & Co stufen die Lululemon Athletica-Aktie unverändert mit dem Votum "buy" ein. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:373,20 EUR -5,89% (22.03.2024, 22:26)