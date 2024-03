NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

403,19 USD -15,80% (22.03.2024, 21:30)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (25.03.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:BMO Capital Markets erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU).Der Q4-Umsatz des Sportbekleidungsherstellers sei besser als erwartet, der Gewinnanstieg "gesund" gewesen und die Bruttomargen stark gewesen, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Während Lululemon Athletica in Q1 und GJ 2024 unter dem Konsens gelegen habe, da das Quartal in den USA schwach begonnen habe, werde sich dies wahrscheinlich als konservativ erweisen, was darauf hindeute, dass die veröffentlichten Schätzungsrevisionen wahrscheinlich weniger schwerwiegend sein würden als der Kursrückgang.BMO Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "market perform"-Rating für die Lululemon Athletica-Aktie bestätigt und das Kursziel von 408 auf 420 USD angehoben. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:371,20 EUR -0,54% (25.03.2024, 12:38)