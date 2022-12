NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

333,33 USD +2,16% (14.12.2022, 22:00)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (15.12.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica: Leicht vom Trend gelöst - ChartanalyseDie Aktie von Lululemon Athletica (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) befindet sich seit dem Tief vom 25. Mai 2022 bei 251,51 USD in einem Aufwärtstrendkanal, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe am 10. November ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch durchbrochen und sei anschließend auf ein Hoch bei 386,70 USD geklettert. Mit diesem Hoch sei der Wert an der Oberkante des Trendkanals nach unten abgeprallt und auf den gebrochenen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch zurückgefallen. Dabei habe die Aktie im Rahmen der letzten Quartalszahlen ein Abwärtsgap zwischen 368,44 USD und 349,00 USD gerissen.An diesem gebrochenen Abwärtstrend habe sich die Lululemon Athletica-Aktie wieder gefangen. Sie habe sich sogar leicht von diesem Trend gelöst. Daher könnte sich der Wert bereits wieder in einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung in Richtung des Jahreshochs bei 386,70 USD befinden. Wichtige Hürden auf dem Weg dorthin seien die Begrenzungen des Abwärtsgaps. Sollte die Aktie allerdings unter das Tief vom 12. Dezember bei 319,00 USD abfallen, dann würden Abgaben in Richtung des Aufwärtstrends seit Mai bei aktuell 292,74 USD drohen. (Analyse vom 15.12.2022)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:314,50 EUR +0,80% (15.12.2022, 08:00)