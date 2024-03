NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

394,04 USD -17,29% (22.03.2024, 16:36)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (22.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von Evercore ISI:Michael Binetti, Analyst von Evercore ISI, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU).Das US-Geschäft sei im ersten Quartal so langsam angelaufen, wie er es befürchtet habe, und man habe keine vollständige Erklärung für die plötzliche Verlangsamung nach einem, wie man gedacht habe, soliden US-Urlaub erhalten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der langsame Start ins Jahr und die rätselhafte Verlangsamung in den USA würden ein zusätzliches Risiko darstellen, aber Binetti sei der Meinung, dass die Prognosen für das Geschäftsjahr konservativ aussehen würden.Michael Binetti, Analyst von Evercore ISI, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Lululemon Athletica-Aktie bestätigt und das Kursziel von 575 auf 515 USD reduziert. (Analyse vom 22.03.2024)