Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (22.03.2024/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:KeyBanc Capital Markets senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU).Der v.a. für seine Yoga-Bekleidung bekannte Konzern habe starke Q4-Ergebnisse verzeichnet, die über den Erwartungen gelegen hätten, und eine Prognose für 2024 vorgestellt, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Während KeyBanc Capital Markets sein Kursziel senkt, um die schwächere Prognose widerzuspiegeln, würden die langfristigen Fundamentaldaten intakt bleiben. Das Analysehaus sei weiterhin zuversichtlich, dass das Management in der Lage sein werde, seinen "Power of Three"-Plan mit einem Umsatz von 12,5 Mrd. USD und einer bescheidenen Ausweitung der operativen Marge bis 2026 umzusetzen.KeyBanc Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Lululemon Athletica-Aktie bestätigt und das Kursziel von 570 auf 515 USD reduziert. (Analyse vom 22.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link