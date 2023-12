NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

456,93 USD -0,83% (05.12.2023, 22:00)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (06.12.2023/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von Raymond James:Rick Patel, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) von "strong buy" auf "outperform" herab.Rick Patel habe Lululemon nach der jüngsten Aktienrally herabgestuft, da ein gewisses Aufwärtspotenzial eingepreist sei. Raymond James sei der Ansicht, dass Lululemon eine qualitativ hochwertige Wachstumsstory mit einer langen Laufbahn von International und Men's bleibe, mit starken Margen, die weiter bescheiden expandieren könnten, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen erwarte ein ausgeglichenes drittes Quartal, gehe aber von einem langsameren Wachstum im vierten Quartal aus, was der impliziten Prognose entspreche.Rick Patel, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von Lululemon Athletica von "strong buy" auf "outperform" zurück. Das Kursziel werde von 440 auf 495 USD angehoben. (Analyse vom 05.12.2023)Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:424,65 EUR +0,27% (06.12.2023, 09:45)