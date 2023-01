Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

278,75 EUR -9,86% (09.01.2023, 20:46)



NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

299,88 USD -8,92% (09.01.2023, 20:51)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (09.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Kursrutsch von zwischenzeitlich über zehn Prozent habe die Aktie von Lululemon Athletica auf die Nachricht reagiert, dass der Hersteller von Fitnessbekleidung seine Prognose für die Bruttogewinnmarge im vierten Geschäftsquartal gesenkt habe. Auch die deutschen Wettbewerber bekämen die Gewinnwarnung zu spüren.Angesichts steigender Kosten dürfte die Marge um 90 bis 110 Basispunkte schrumpfen, habe das im kanadischen Vancouver ansässige Unternehmen am Montag mitgeteilt. Bislang habe das Management eine Verbesserung um 10 bis 20 Basispunkte in Aussicht gestellt. Das Geschäftsjahr von Lululemon ende in diesem Monat.Der Gewinn werde im laufenden Quartal bei 4,22 bis 4,27 Dollar erwartet. Ursprünglich habe das Management eine Range von 4,20 bis 4,30 Dollar prognostiziert.adidas und PUMA würden von der Nachricht in Mitleidenschaft gezogen, hätten aber ein Tagesplus retten können. Beide Konzerne hätten zuletzt vom Re-Opening in China und den besseren konjunkturellen Aussichten für die anderen wichtigen Märkte profitiert.Um Lululemon können Anleger nach dieser Meldung einen Bogen machen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". adidas könnte unter dem neuen Chef Bjørn Gulden zu einer spannenden Restrukturierungsstory werden. PUMA bleibe für den "Aktionär" trotz anhaltender Herausforderungen in der Branche vorerst der Favorit im Sektor. (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link