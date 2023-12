NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

446,80 USD +1,93% (30.11.2023, 22:00)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (01.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) weiterhin mit "buy" ein.Die Citigroup erwarte für das 3. Quartal - Lululemon berichte am 7. Dezember - einen Gewinnsprung, der durch ein starkes Wachstum in China und eine höhere Bruttomarge angetrieben werde. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass Lululemon in diesem Weihnachtsgeschäft sowohl bei der Damen- als auch bei der Herrenbekleidung starke neue Innovationen vorantreibe, die das Wachstum in allen Märkten fördern würden.Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Lululemon Athletica unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 450 auf 520 USD. (Analyse vom 01.12.2023)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:408,05 EUR -0,58% (01.12.2023, 13:28)