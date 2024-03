NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (22.03.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) weiterhin mit "overweight" ein.Lululemon habe starke Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, aber schwächere Trends seit dem ersten Quartal hätten zu einem enttäuschenden Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 geführt, so Piper in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass es zwar auf ein unter dem Algorithmus liegendes Umsatzwachstum vorbereitet gewesen sei, aber diese Verlangsamung in den USA einige Bedenken hinsichtlich der Marktanteilsmöglichkeiten aufwerfe. Piper glaube, dass dies ein Faktor sein könnte, der auf höhere Preisnachlässe und eine allgemeine Kaufflaute zwischen den Kaufperioden zurückzuführen sei.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Lululemon Athletica unverändert mit "overweight" ein und senken das Kursziel von 560 auf 525 USD. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:367,10 EUR -7,43% (22.03.2024, 15:02)