Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

395,95 EUR +0,41% (17.10.2023, 10:52)



NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

416,64 USD +10,31% (16.10.2023, 22:00)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (17.10.2023/ac/a/n)







München (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica: Aufstieg in den S&P 500 - AktiennewsMit dem Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) durch Microsoft* (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) am 18.10. rückt der Yoga- und Sportkleidungshersteller Lululemon Athletica Inc.* (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) in den S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auf, so die Experten von Eyb & Wallwitz.Ingo Koczwara, Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz, kommentiere das 1998 in Vancouver gegründete Unternehmen wie folgt: "Lululemon hat vom Gesundheits- und Wellnesstrend der letzten Jahre profitiert, und sich als führende Marke für Yoga-Bekleidung in Nordamerika etabliert", schreibe der Fondsmanager einem aktuellen Marktkommentar. Die Pandemie habe eine weitere Beschleunigung der Geschäftsentwicklung gebracht. Zum einen, weil vermehrt Sport zu Hause getrieben worden sei, zum anderen habe sich mit dem Homeoffice der neue Bekleidungstrend AthLeisure (Athletic and Leisure) entwickelt, der sportliche und bequeme Attribute verbinde.Weitere Expansion erwartetMit der Aufnahme in den Index der 500 größten US-Aktiengesellschaften dürfte Lululemon noch stärker in das Visier internationaler Anleger gelangen und tendenziell im Kurs steigen, würden Beobachter erwarten. Allein in den vergangenen Tagen sei der Kurs der Aktie um über 10% gestiegen. Koczwara sehe aber auch fundamentale Gründe für einen positiven Trend: "Lululemon erzielt derzeit über 80% der Umsätze in Nordamerika. Die internationale Expansion hat also grade erst begonnen." Mit seinem neuartigen Ansatz, der sowohl die jüngere Generation als auch die Elterngeneration anspreche, habe sich Lululemon inzwischen als Herausforderer der großen Sportswear-Hersteller positioniert.Der unabhängige Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz halte den Wert im Rahmen seiner Schumpeter-Aktienstrategie in seinem mehrfach ausgezeichneten Mischfonds Phaidros Funds Balanced sowie im Aktienfonds Phaidros Funds Schumpeter Aktien. "Das Unternehmen ist für einen Bekleidungshersteller hoch profitabel und erwirtschaftet im aktuellen Jahr einen Free Cashflow von 1 Mrd. US-Dollar bei gut 8 Mrd. US-Dollar Umsatz", erläutere der Fondsmanager. Damit seien die Margen wesentlich höher als z.B. bei Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) oder adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).*Keines der vorstehend genannten Unternehmen stellt eine Anlageempfehlung dar.