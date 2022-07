Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.07.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lufthansa zurück in der Gewinnzone - AktienanalyseDie Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist zurück in die Gewinnzone geflogen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach vorläufigen Zahlen habe der Konzern im zweiten Quartal einen bereinigten operativen Gewinn zwischen 350 und 400 Mio. Euro erzielt, nach einem Verlust von 827 Mio. Euro vor Jahresfrist. Die Airline habe dabei vor allem von einer "anhaltend starken Entwicklung bei Lufthansa Cargo" profitiert. Der Umsatz sei im Vergleich zum coronageprägten Vorjahreszeitraum von 3,2 auf 8,5 Mrd. Euro gestiegen. Das Passagiergeschäft habe den Angaben zufolge jedoch weiterhin rote Zahlen geschrieben. Zwar würden die Ticketpreise und die Nachfrage anziehen, aber an vielen Flughäfen herrsche Personalmangel. Lufthansa müsse deshalb Tausende Flüge streichen und die Kunden entschädigen. Die Aktie habe dennoch zulegen können. Auch dass der Konzern seinen bereinigten freien Cashflow von 0,382 auf etwa zwei Mrd. Euro habe steigern und damit die Netto-Kreditverschuldung etwa in ähnlicher Größenordnung habe senken können, sei von Anlegern positiv aufgenommen worden.Für Gesprächsstoff sorge zudem die Anteilsaufstockung durch Klaus-Michael Kühne. Die Kühne Aviation GmbH habe laut einer Pflichtmitteilung von Anfang Juli weitere fünf Prozent zugekauft und besitze damit jetzt 15,01 Prozent an der Lufthansa. Sie sei nun größter Aktionär vor dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung. Der Logistikunternehmer, dem unter anderem die Mehrheit an dem Logistikkonzern Kühne + Nagel sowie 30 Prozent an der Reederei Hapag-Lloyd gehören würden, könnte es laut Branchenbeobachtern vor allem auf das lukrative Frachtgeschäft der Lufthansa abgesehen haben. So hätten einige große Reedereien, die in der Corona-Pandemie dank hoher Frachtraten viel Geld verdient hätten, zuletzt in den Luftfrachtbereich investiert, um ihren Kunden alles aus einer Hand anzubieten.Ob der Milliardär sein Angebot weiter aufstocke, eventuell sogar den Staatsanteil abnehme, und irgendwann - wie teils vermutet - das Passagiergeschäft abspalte und verkaufe, werde die Zukunft zeigen. Die Spekulationen über die Pläne des Milliardärs jedenfalls helfen den Anlegern (zumindest vorerst) über das derzeitige Chaos an den Flughäfen, die Rezessionsrisiken, die steigenden Kosten und die vielen anderen Unsicherheiten hinwegzublicken, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2022)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: