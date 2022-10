Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,647 EUR -1,20% (20.10.2022, 10:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,649 EUR -1,60% (20.10.2022, 09:51)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa zeige sich für das Jahr 2023 unter dem Strich durchaus optimistisch. Unternehmensboss Carsten Spohr habe gegenüber der dpa gesagt, dass es zwar im europäischen Luftverkehr, vor allem im nächsten Sommer schwierig werden könnte, gehe aber nachfrageseitig von einer anhaltenden Erholung aus. Die Kranich-Aktie präsentiere sich am Donnerstag stabil.Aus Sicht von Lufthansa-CEO Carsten Spohr würden die positiven Effekte überwiegen. "Japan hat sich gerade wieder für den Tourismus geöffnet und auch in China wird es wieder mehr Möglichkeiten geben. Zudem kommen die Geschäftsreisenden zurück. Da sind wir derzeit bei rund 70 Prozent des Umsatzniveaus von vor der Corona-Krise", habe der Chef der Kranich-Airline in einem Interview mit der dpa erklärt.Zudem sei die anstehende Rezession keine weltweite. Die Nachfrage aus den Vereinigten Staaten brumme und auch aus Südostasien kämen positive Signale. Die Lufthansa als globale Nummer Vier verkaufe ihre Tickets nur noch zu einem Drittel im deutschen Markt, so der Chef des Frankfurter Unternehmens.Beim Thema "Flughafen-Chaos 2022 und diesbezüglicher Ausblick auf 2023" habe sich Spohr indes eher zurückhaltend geäußert. "In diesem Jahr bieten wir im Schnitt rund 75 Prozent der Kapazität des Jahres 2019 - im kommenden Jahr werden es im Schnitt etwa 85 Prozent sein. Und das wird schon alle Beteiligten der Industrie an die Grenzen dessen bringen, was sie bewältigen können", so der Lufthansa-Boss. Die Flughäfen müssten kräftig einstellen, die Flugsicherung müsse mit zusätzlichen Flugbewegungen zurechtkommen. Die Lufthansa selbst stelle derzeit 1.000 neue Mitarbeiter pro Monat ein, so Spohr abschließend. MDAX -Wert pendele am Donnerstag wenig verändert zum guten Vortag bei 6,73 Euro. Er notiere damit weiterhin über den beiden wichtigen Trendlinien (GD50 und GD200).Das Fazit sehe sowohl vom Chartbild als auch mit Blick auf die (aktuelle) Geschäftstätigkeit positiv aus. Technisch orientierte Anleger und Trader können aufspringen und auf kurzfristig weiter steigende Kurse spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. "Der Aktionär" behalte den Luftfahrt-Titel, der kommende Woche (27. Oktober) seine Q3-Zahlen kommuniziere, im Auge. (Analyse vom 20.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: