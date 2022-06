Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,403 EUR +1,35% (22.06.2022, 16:25)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,355 EUR +0,27% (22.06.2022, 16:10)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Kranich-Airline dränge auf eine baldige Entscheidung Roms zum Verkauf der Fluggesellschaft ITA Airways. Zusammen mit der Reederei MSC wolle der deutsche Konzern den Nachfolger von Alitalia übernehmen, der derzeit noch in Staatsbesitz sei. Bis Ende Juni habe das Finanzministerium in Rom eigentlich über den Verkauf entscheiden wollen - doch diese Entscheidung stehe Stand jetzt immer noch aus.Neben Lufthansa/MSC sei auch noch der Finanzinvestor Certares mit Air France-KLM und der US-Airline Delta im Rennen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr habe nun der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" (Dienstag) gesagt: "Wir sind nicht zufrieden, denn wir merken, dass sich die Privatisierung zu verzögern scheint." Deswegen habe er etwas bislang Einmaliges getan. "In der vorigen Woche habe ich zusammen mit unserem Partner Gianluigi Aponte, dem Besitzer von MSC, einen Brief geschrieben an Ministerpräsident Mario Draghi."Darin habe Spohr zum Ausdruck gebracht, dass jede Verzögerung des Verkaufs der noch jungen Fluggesellschaft schade. Draghi habe noch nicht geantwortet, habe der Lufthansa-CEO der Zeitung gesagt. "ITA benötigt schnell einen Partner", sagte Spohr, "und wir haben gezeigt, dass wir die richtigen sind für Italien und für ITA."Berichten zufolge würden Lufthansa und MSC die ITA mit rund einer Milliarde Euro bewerten - das Duo wolle 80 Prozent der Anteile übernehmen, 20 Prozent sollten beim Staat bleiben. Certares biete hingegen deutlich weniger.Die Lufthansa bleibe offenbar entschlossen, ihre Stellung als eine der weltweit führenden Fluggesellschaften zu untermauern. Es dürfte spannend werden, wie es bei der ITA nun weiter gehe.Die Lufthansa-Aktie bleibt indes nach wie vor nur für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten ihre Position mit einem Stopp bei 5,50 Euro nach unten absichern. (Analyse vom 22.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)