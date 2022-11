Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die ITA Airways sei für die Lufthansa offenbar weiterhin ein veritables Akquisitionsziel. Nach übereinstimmenden Medienberichten sei der MDAX -Konzern nach wie vor an einer Übernahme der staatlich kontrollierten italienischen Fluggesellschaft interessiert. Der ITA Airways-Datenraum sei für das Frankfurter Unternehmen erneut geöffnet worden.Wie die italienische Zeitung "Corriere della Serra" berichte, wolle die neue rechtsgerichtete Regierung die Mehrheit an der Airline nun so schnell wie möglich loswerden. Die Exklusiv-Verhandlungen um eine Minderheitsbeteiligung an der staatlichen Alitalia-Nachfolgegesellschaft mit einer Gruppe unter der Führung des US-Private Equity-Fonds Certares, der von Air France-KLM und Delta Air Lines unterstützt werde, seien zuvor gescheitert.Lufthansa habe im ersten Bieterverfahren zusammen mit der Reederei MSC eine Interessensbekundung für den Kauf von 80 Prozent der ITA abgegeben. Lufthansa wäre im Falle des Zuschlags mit 20 Prozent im Spiel gewesen.MSC habe unterdessen das Interesse verloren, nun gehe es der Zeitung zufolge um einen Veräußerung an Lufthansa allein. Die Airline habe Interesse an 65 bis 70 Prozent der Anteile, der Rest verbleibe im Staatsbesitz. Lufthansa habe stets betont, dass sie nur für eine echte Privatisierung zur Verfügung stehe. Laut Bericht habe die ITA in den vergangenen Monaten weiter an Wert verloren. Die von Lufthansa angestrebte Mehrheitsübernahme werde nun auf einen Wert von rund 600 Millionen Euro taxiert. Lufthansa und MSC hätten zuletzt ein Angebot von 850 Millionen Euro für 80 Prozent von ITA unterbreitet.Die Lufthansa-Aktie verliere am Montag 0,7 Prozent auf 7,29 Euro. Solange sich die Aktie über der wichtigen 7-Euro-Marke halte, sehe es charttechnisch solide aus.Klar, die italienische Regierung habe in diesen Rezessionszeiten andere Sorgen als diese defizitäre Airline weiter durchzufüttern. Lufthansa auf der anderen Seite würde gerne im wichtigen italienischen (Urlaubs-)Markt stärker Fuß fassen. Eine Übernahme wäre also hilfreich. Die Lufthansa-Aktie sei derzeit keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Trader können indes auch aufgrund der Gerüchte über Abspaltungen von Unternehmensteilen auf eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: