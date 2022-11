Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa verlasse endgültig den Krisen-Modus. Nach dem Stellenabbau in der Krise und zuletzt starken Q3-Zahlen setze der deutsche Luftverkehrskonzern auf Wachstum und plane nun insgesamt 20.000 Neueinstellungen. Bereits im laufenden Jahr habe die Lufthansa mehrere tausend Menschen an Bord geholt, habe das Unternehmen mitgeteilt.Jobangebote gebe es den Angaben zufolge in mehr als 45 Berufen. Gesucht würden v.a. Techniker, IT-Spezialisten, Juristen, Piloten und Flugbegleiter. "Wir zeigen deutlich: Die Lufthansa Group blickt voller Ambitionen in die Zukunft", habe Personalvorstand Michael Niggemann zum Start einer bundesweiten Kampagne gesagt, mit der der Konzern um neue Kräfte werde. "Um an der Spitze der Branche zu stehen, brauchen wir engagierte und motivierte Mitarbeitende für vielfältige Aufgaben und Herausforderungen", so Niggemann.Die Lufthansa Group habe Ende September 107.000 Beschäftigte gehabt. Konzernchef Carsten Spohr habe unlängst auf die starke Nachfrage nach der Corona-Krise verwiesen und angekündigt, bis Ende 2023 konzernweit rund 20.000 neue Mitarbeiter einzustellen. Zudem seien Milliarden-Investitionen in neue Flugzeuge, Ausstattung und IT geplant, habe Spohr Anfang September gesagt.Die Lufthansa-Aktie notiere weiterhin über der psychologisch wichtigen 7-Euro-Marke. Der kurzfristige Aufwärtstrend sei intakt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.