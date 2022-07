Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Das Reisen an europäischen Flughäfen sei wegen des Personalmangels aktuell von zahlreichen Verzögerungen und Ausfällen geprägt. Zur Wochenmitte könnte sich die Lage nochmals verschärfen, da die Gewerkschaft Verdi das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Warnstreik am Mittwoch aufgerufen habe. Die Aktie belaste das allerdings wenig.Gestreikt werden solle an allen Standorten der Lufthansa von Mittwochfrüh bis Donnerstagmorgen. Aufgerufen habe ver.di die rund 20.000 Beschäftigten des Bodenpersonals. Dazu würden unter anderem Techniker und Logistiker gehören, ohne deren Dienstleistungen die Flugzeuge nicht abheben könnten.Damit verleihe die Gewerkschaft ihren Forderungen nach höheren Bezahlungen Nachdruck. Während ver.di eine Lohnerhöhung von 9,5 Prozent oder mindestens 350 Euro mehr pro Monat fordere, habe die Airline nach der zweiten Verhandlungsrunde ein nach Gewerkschaft-Ansichten unzureichendes Angebot vorgelegt. So habe die Lufthansa eine monatliche Gehaltserhöhung von 150 Euro ab dem 1. Juli 2022, 100 Euro ab dem 1. Januar 2023 und eine ergebnisabhängige zweiprozentige Vergütungserhöhung ab dem 1. Juli 2023 in Aussicht gestellt.Die Lufthansa habe den geplanten Ausstand als "unzumutbar" für Kundschaft und Mitarbeitende bezeichnet. Nach nur zwei Verhandlungstagen habe ver.di einen Streik angekündigt, den man aufgrund der Breite über alle Standorte hinweg und der Dauer kaum noch als Warnstreik bezeichnen könne, erkläre Personalchef Michael Niggemann. Zudem befinde sich die Lufthansa wirtschaftlich weiterhin in einer angespannten Situation.Vor einem Neueinstieg sollten Anleger allerdings die Zahlen am 4. August abwarten, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2022)