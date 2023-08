Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,273 EUR -6,61% (03.08.2023, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,527 EUR -3,38% (03.08.2023, 09:15)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (03.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute Morgen habe Lufthansa sein Zahlenwerk für das zweite Quartal 2023 präsentiert. Die Fluggesellschaft habe demnach einen Umsatzanstieg zum Vorjahresquartal von 17% auf EUR 9,4 Mrd. verzeichnet und die Analyst:innen-Schätzungen dabei klar übertroffen. Hinsichtlich des bereinigten EBIT habe das Unternehmen eine deutliche Steigerung von +177% aufgewiesen, sodass sich dieses für das zweite Quartal auf EUR 1,1 Mrd. belaufen habe.Die starken Ergebnisse seien von der anhaltend hohen Nachfrage nach Flugreisen, besonders in den Premiumklassen, sowie den hohen Durchschnittserlösen gestützt worden, welche im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13% angestiegen seien. Andererseits hätten das Unternehmen steigende Aufwendungen aufgrund von Kosteninflation belastet.Lufthansa erwarte für das Geschäftsjahr 2023 eine anhaltend hohe Nachfrage nach Flugtickets und habe den Jahresausblick konkretisiert. So erwarte die Fluggesellschaft ein bereinigtes EBIT von mehr als EUR 2,6 Mrd., was einem deutlichen Anstieg zum Vorjahreswert von EUR 1,5 Mrd. entsprechen würde.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von Lufthansa lautet "halten", so Sebastian Mathe und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity