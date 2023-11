Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (10.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wieder entfachte Zinsbedenken hätten den DAX am Freitag erst einmal von seiner Erfolgsspur abgebracht. Der Leitindex, der am Vortag seinen höchsten Stand seit Mitte Oktober auf 15.364 Punkte erhöht habe, sei am Nachmittag um 1,2 Prozent auf unter 15.200 Punkte gefallen. Auch der Lufthansa-Aktie gehe die Kraft aus und Anleger müssten jetzt diese Marken auf dem Schirm haben.Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hätten am Vorabend bereits die US-Börsen belastet. Demnach sei die FED nicht völlig davon überzeugt, die Geldpolitik ausreichend strafft gestaltet zu haben. Powell habe versichert, man werde nicht zögern, die Zinsen nochmal anzuheben, wenn es sich als angemessen erweisen sollte. Auch eine schwache Nachfrage nach 30-jährigen US-Staatsanleihen habe im US-Handel als Schlüsselthema gegolten.Gute Nachrichten aus der Reise-Branche kämen vom Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport . Die Rückkehr der Reiselust habe dem Flughafenbetreiber im Sommer das lukrativste Quartal seiner Geschichte beschert. An seinen Auslandsflughäfen habe der Konzern so viele Passagiere gezählt wie vor der Corona-Krise, doch in Frankfurt sei das Rekordniveau von 2019 noch ein gutes Stück entfernt geblieben. Die Nachricht liefere Rückenwind für die Lufthansa.Nach dem Jahreshoch bei 11,16 Euro im März sei die Lufthansa-Aktie kontinuierlich abgesackt. Zum Monatswechseln in den November habe der Titel ein neues Jahrestief bei 6,51 Euro gereicht. Damit habe der Kurs in wenigen Monaten über 40 Prozent an Wert verloren. Dank der positiven Stimmung der vergangenen Tage hätten die Bullen einen starken Rebound eingelegt und sogar den GD50 bei rund 7,50 Euro geknackt.Aktuell befinde sich die Aktie auf Richtungssuche, der Widerstand bei 7,75 Euro versperre aktuell noch den Weg nach oben. Sollte der Ausbruch die kommenden Tage gelingen, werde ein frisches Kaufsignal ausgelöst. Sollte der Kurs allerdings wieder unter die wichtige 7-Euro-Marke fallen, werde ein Verkaufssignal ausgelöst.Risikofreudige Anleger achten auf die genannten Marken und können bei einem entsprechenden Ausbruch das Signal für den Einstieg nutzen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 10.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link