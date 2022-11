Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe diese Woche nach ihrem vorherigen Anstieg etwas durchgeatmet. Immerhin habe sich der MDAX -Wert am gestrigen Donnerstag von seinen Wochen-Tiefs bei 7,13/7,14 Euro wieder etwas entfernen können. Übergeordnet profitiere die Kranich-Airline derzeit, wie die Q3-Zahlen belegen würden, von den gestiegenen Flugpreisen. Das dürfte auch 2023 so bleiben.Laut einer Umfrage des Preisvergleichs-Portals Idealo müssten Passagiere vor allem bei der Lufthansa mit Blick auf das kommende Jahr richtig tief in die Tasche greifen, wie Bild.de jüngst berichtet habe. Wer aktuell für die kommende Sommer-Saison (2023) buche, müsse sich auf durchschnittlich 41 Prozent höhere Preise als in diesem Jahr einstellen. Und in ähnlicher Größenordnung schlage die Schweiz-Tochter Swiss zu.Aus Kundensicht gebe es allerdings auch Lichtblicke. Bei der LH-Tochter Eurowings seien Ticket-Preise im Vergleich zu 2022 leicht gefallen. Die Konkurrenten Ryanair oder easyJet würden aus heutiger Sicht (Buchung) sogar um bis zu 12,4 Prozent weniger verlangen.Die Lufthansa-Aktie gewinne am Freitag im frühen Handel (Tradegate) rund ein halbes Prozent auf 7,29 Euro und notiere damit weiterhin über der wichtigen 7-Euro-Marke. Rein charttechnisch wäre Platz bis in den Bereich von 8 Euro bis 8,50 Euro - vor allem Gerüchte über den Verkauf von Unternehmensbeteiligungen könnten die Aktie weiter nach oben befördern.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa