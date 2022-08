Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der Deutschen Lufthansa kündige sich der nächste Konflikt zwischen Beschäftigten und Management an. Die Kabinen-Gewerkschaft Ufo wolle nach Angaben eines Sprechers "gewerkschaftliche Schritte" einleiten, sollten nicht bis Ende August Termine für Tarifverhandlungen bei der Tochter Eurowings Discover stehen.Ufo werfe dem Konzern konkret vor, auf bislang drei Verhandlungs-Aufforderungen nicht reagiert zu haben. Auch einen Betriebsrat gebe es bei der im vergangenen Jahr gestarteten Gesellschaft mit inzwischen rund 1.300 Beschäftigten bislang nicht, obwohl im April ein Wahlvorstand eingesetzt worden sei.Eurowings Discover sei als jüngste Airline im Lufthansa-Konzern. Sie sei seit gut einem Jahr am Start und verfüge nach eigenen Angaben demnächst über 21 Lang- und Mittelstrecken-Flugzeuge. Sie sei ausdrücklich mit dem Ziel gegründet worden, Touristikflüge zu niedrigeren Kosten anzubieten als bei der Stamm-Airline Lufthansa. Im Unterschied zur auf Europa beschränkten Eurowings sei die Discover vollständig in das Lufthansa-Netzwerk eingebunden, was zu durchgängigen Buchungsprozessen und nahtlosem Umsteigeverkehr führen solle. Im ersten Jahr seien etwas mehr als eine Million Gäste befördert worden.Die bislang untarifierte Eurowings Discover gebe sich zwar als unkonventionelles Start-up aus, zahle aber dem Kabinenpersonal die niedrigsten Gehälter im gesamten Konzern, habe der Ufo-Sprecher am Montag gesagt. Faire Gehälter seien jedoch unabdingbar. Eine Sprecherin der Fluggesellschaft habe auf bereits gewährte Gehaltssteigerungen zum September, Einmalzahlungen und Entfristungen verwiesen.Die Lufthansa-Aktie zeige sich zum Wochenauftakt davon unbeeindruckt und gewinne ein halbes Prozent auf 6,62 Euro.Es bleibe weiter spannend bei der Lufthansa. Für die Papiere der Kranich-Airline habe sich zuletzt jedoch das Sentiment und auch - durch die Herausnahme des GD200 (aktuell: 6,60 Euro) - das Chartbild etwas aufgehellt. Trader und charttechnisch orientierte Anleger können an Bord gehen, sofern der Kurs auch auf Schlusskurs-Basis oberhalb dieser wichtigen Trendlinie notiert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 15.08.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Hinweis auf Interessenkonflikte: