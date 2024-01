XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,93 EUR +0,05% (09.01.2024, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (09.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Bereits seit vielen Jahren habe die Lufthansa und ihr Vorstandschef Carsten Spohr die italienische Airline ITA (ehemals Alitalia) im Auge. Nun stehe der MDAX-Konzern kurz vor dem Einstieg. Dabei müsse die Kranich-Airline im EU-Kartellverfahren Zugeständnisse machen. Das habe heute in Frankfurt auch ein Unternehmenssprecher bestätigt.

Demnach habe die EU-Kommission daraufhin die "Prüfphase 1" um zehn Werktage auf den 29. Januar verlängert, wie aus EU-Dokumenten hervorgehe. Zu diesem Termin werde dann entschieden, ob es eine weitere vertiefte Prüfung ("Phase 2") geben solle oder die bislang angebotenen Bedingungen als ausreichend eingeschätzt würden, um den Wettbewerb zu gewährleisten.

Lufthansa habe Details zu den Zugeständnissen abgelehnt. Man sei mit allen Beteiligten im engen und konstruktiven Austausch, habe es geheißen. Üblicherweise verlange die EU-Kommission bei Airline-Übernahmen eine Entflechtung an Flughäfen, an denen die neuen Partner durch den Zusammenschluss besonders stark würden. Beim geplanten Lufthansa-Einstieg bei ITA wäre das wohl insbesondere am Flughafen Mailand-Linate der Fall, während im übrigen Italien die Alitalia-Nachfolgerin längst nicht die marktbeherrschende Stellung einnehme, wie sie die Lufthansa in Deutschland innehabe.

Die italienische Regierung habe wiederholt auf eine schnelle Entscheidung in Brüssel gedrängt. Die Lufthansa wolle von ITA zum Preis von 325 Millionen Euro in einem ersten Schritt 41 Prozent übernehmen. Die EU-Kommission müsse der Vereinbarung zustimmen. Die Einigung über den Einstieg beim bisherigen Konkurrenten sei schon Ende April 2023 verkündet worden. Bei einer Billigung durch die Wettbewerbsbehörden wäre später auch eine Übernahme möglich. Von 2025 an könnte die Lufthansa eine Option für weitere 49 Prozent ziehen. Der italienische Staat wolle aber auch über diesen Zeitpunkt hinaus einen Anteil behalten.