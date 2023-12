ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (07.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.JP Morgan habe Lufthansa doppelt von "overweight" auf "underweight" abgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 7,00 Euro gesenkt. Analyst Samuel Bland votiere in seinem Branchenausblick auf 2024 für den europäischen Transport- und Logistiksektor nun für alle Netzwerkairlines mit "underweight". Er fürchte, dass deutliche Kapazitätsausweitungen in einem Umfeld geringeren Wirtschaftswachstums ihre Renditen wieder unter Druck setzen könnten. Bland setze in der Studie vom Donnerstag stattdessen auf den Billigflieger Ryanair ( ISIN IE00BYTBXV33 WKN A1401Z ), dessen Aktien er sogar auf die "Analyst Focus List" gehoben habe. Hier möge er die Kapazitäts-Einschränkungen gegenüber den klassischen Airlines.Das gleiche Kursziel für die Lufthansa sehe auch das US-Analysehaus Bernstein Research. Am Mittwoch habe das Analysehaus die Einschätzung für die Lufthansa-Aktien mit einem Kursziel von 7 Euro auf "underperform" bestätigt. Die glorreichen Tage der turbogeladenen Sommerrenditen bei den Fluggesellschaften seien nur noch eine ferne Erinnerung, habe Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Dennoch sehe das vierte Quartal immer noch stark aus.Bereits vor wenigen Tagen habe auch die Ratingagentur S&P die Einschätzung nach unten korrigiert. Die Aktie der Lufthansa habe dies allerdings nicht beeindruckt. Gut möglich, dass das Papier auch die jüngste Abstufung von JP Morgan relativ schnell verdauen kann, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 07.12.2023)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:8,251 EUR -3,55% (07.12.2023, 08:34)XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:8,585 EUR +3,20% (06.12.2023, 17:35)