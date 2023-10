Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,108 EUR -4,27% (09.10.2023, 15:07)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,129 EUR -3,70% (09.10.2023, 14:53)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (09.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute vor 28 Jahren habe der Bundeskanzler noch Helmut Kohl, der Bundestrainer Berti Vogts geheißen und in den Kinos habe "Ein Schweinchen namens Babe" abgeräumt. An der Börse habe es noch keine Telekom, kein Tech und keine Megatrends gegeben. Die Lufthansa sei aber schon lange notiert gewesen. Nun sei sie genau dort gelandet, wo sie damals gewesen sei.Die Angst vor einer Wirtschaftskrise habe die Aktie der Lufthansa schon seit Monaten belastet - nun kämen neue Probleme dazu: Nach Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel stehe am Montag der gesamte Sektor unter Druck. Die Lufthansa büße am Mittag 3,6 Prozent auf 7,14 Euro ein und erreiche damit exakt das Niveau von Oktober 1995.Angenommen, jemand sei seit damals investiert, komme er dank Dividenden auf eine Rendite von 107 Prozent. Damit bleibe die Kranich-Aktie allerdings meilenweit hinter dem HDAX zurück, der 610 Prozent zugelegt habe - ohne Dividenden!Der Sturzflug bei der Lufthansa könnte noch weitergehen. Die Aktie habe die GDs 50, 100 und 200 sowie den horizontalen Support bei 8 Euro gerissen - falle sie jetzt auch unter die 7-Euro-Marke, sei ein Abverkauf bis 6,50 Euro wahrscheinlich.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: