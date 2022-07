Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



5,779 EUR +2,01% (14.07.2022, 12:04)



5,793 EUR +2,17% (14.07.2022, 11:50)



DE0008232125



823212



LHA



DLAKF



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.07.2022/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Lufthansa-Chef habe jüngst kommuniziert, dass das Flughafen-Chaos nicht kurzfristig behoben werden könne. Wegen der aktuellen Abfertigungsprobleme streiche die Lufthansa nun weitere Flüge. Betroffen seien Verbindungen in vierstelliger Anzahl an den Drehkreuzen Frankfurt und München bis Ende August.Es handele sich bereits um dritte Welle von Flugabsagen der Kranich-Airline in diesem Sommer. Zunächst habe der MDAX -Konzern gut 3.000 Flüge für die Monate Juli und August abgesagt und dann für die Woche bis einschließlich Donnerstag (14. Juli) 770 weitere Verbindungen gestrichen. Nun kämen für einen Zeitraum von sechs Wochen noch einmal 2.000 Absagen hinzu.Vor allem die Verkehrsspitzen am Nachmittag und am Abend sollten entlastet werden, habe der Sprecher erläutert. Zu diesen Zeiten seien die Bodenverkehrsdienste an den Drehkreuzen überlastet, sodass Maschinen warten müssten und Gepäck liegen bleibe. Abgesagt würden vor allem kurze Verbindungen zu Zielen innerhalb Deutschlands oder des nahen Auslands, für die es gute Alternativen gebe, habe der Sprecher erklärt. Flüge in beliebte Urlaubsziele würden nur in absoluten Ausnahmefällen gestrichen. Fraport , die Bundespolizei sowie der Hauptkunde Lufthansa würden für das Wochenende vom 22. bis zum 24. Juli mit einem besonders hohen Andrang rechnen, weil in diesem Zeitraum die Schulferien in Hessen und Rheinland-Pfalz beginnen würden.Die Aktie könne zwar Donnerstag leicht zulegen. Wegen des schwachen Chartbilds sowie der aktuellen Gemengelage dränge derzeit allerdings kein Einstieg auf. Anleger bleiben daher an der Seitenlinie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 14.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link