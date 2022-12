Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Papiere der Kranich-Airline würden sich auch zur Wochenmitte in der Nähe ihres jüngst markierten Allzeithochs von 8,24 Euro bewegen. Für frischen Aufwind könnte indes - mit Blick auf die geplanten Corona-Lockerungen der chinesischen Regierung - der asiatische Markt sorgen. Dieser weise signifikantes Aufwärtspotenzial auf.Hintergrund: Die Region Fernost habe in den ersten neun Monaten dieses Jahres mit 7,8 Prozent zu den Umsätzen beigetragen. Das sei zwar bereits mehr als im 2021 - im vorherigen Jahr seien lediglich sieben Prozent der Konzern-Erlöse auf die asiatische Region entfallen. Doch mit Blick auf das Vor-Corona-Jahr 2019, als die Asien-Umsätze rund ein Fünftel ausgemacht hätten, zeige sich das beträchtliche Erholungspotenzial.Das jüngst angekündigte Ende der Quarantäne-Pflicht für Einreisende nach China könnte der Lufthansa zu mehr Flugverkehr nach Europa und damit höheren Umsätzen verhelfen. Der MDAX-Konzern prüfe nach Angaben einer Sprecherin, wie der Flugplan zum chinesischen Festland angepasst werden könne. Die Lufthansa fliege mit ihren Gesellschaften Lufthansa, Swiss und Austrian aktuell 18 Mal in der Woche zu Zielen im chinesischen Festland einschließlich Hongkong.Die Lufthansa-Aktie pendele am Mittwoch um ihren Vortagesschluss bei 8,18 Euro - intraday habe das Papier mit 8,25 Euro gar ein neues Jahreshoch markiert. Werde diese Hürde nachhaltig - idealerweise auf Schlusskurs-Basis - genommen, könnte die Aktie, aus charttechnischer Sicht, bis zur Neun-Euro-Marke marschieren. Falls vermehrt Gewinnmitnahmen einsetzen würden, sichere zunächst die 8-Euro-Marke nach unten ab. Danach rücke das frühere Jahreshoch bei 7,92 Euro (17. Februar) in den Fokus.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa