Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der Lufthansa seien die angedrohten Pilotenstreiks wieder ein Stück näher gerückt. Die Tarifkommission der Vereinigung Cockpit habe am Donnerstag ein nachgebessertes Angebot des Unternehmens abgelehnt, wie ein Sprecher berichtet habe. Details seien nicht genannt worden. Es gehe zwar in die richtige Richtung, sei aber bei weitem noch nicht ausreichend, habe der Sprecher gesagt. Man liege aktuell zu weit auseinander und benötige neben dem Ausgleich der Reallohnverluste auch eine zukunftsfähige Vergütungsstruktur.Nach dem entsprechenden Vorstandsbeschluss seien nun ab sofort Streiks möglich, habe die Gewerkschaft gedroht. Konkrete Termine, Streikorte oder Unternehmen habe sie aber nicht genannt. Infrage kämen die Lufthansa-Kerngesellschaft in Frankfurt und München sowie die Frachttochter Lufthansa Cargo. Die VC habe erklärt: "Die juristischen und organisatorischen Vorbereitungen für Streikmaßnahmen sind gestartet worden. Dennoch ist klar, dass die Vereinigung Cockpit weiter erreichbar ist."Offizieller Anlass für den möglichen Arbeitskampf seien die nach sechs Runden festgefahrenen Verhandlungen über einen neuen Gehaltstarifvertrag. Auch eine nachfolgende Sondierungsrunde hinter verschlossenen Türen habe bis Ende vergangener Woche kein Ergebnis gebracht. Die VC verlange nach eigenen Angaben unter anderem Gehaltssteigerungen von 5,5 Prozent im laufenden Jahr und einen automatisierten Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr. Sie habe den vorherigen Tarifvertrag zum 30. Juni gekündigt.Zudem schwele ein Konflikt um die künftige Konzernstrategie. Die VC habe sich in der Vergangenheit die exakte Zahl von 325 Flugzeugen garantieren lassen, die ausschließlich von den rund 5.000 Kapitänen und Ersten Offizieren hätten geflogen werden dürfen, die dem Konzerntarifvertrag unterlegen hätten, um den es auch jetzt wieder gehe. Die Lufthansa habe unter dem Eindruck der Corona-Krise die entsprechende Zusatzvereinbarung aufgekündigt und begonnen, unter dem Kranich-Logo einen neuen Flugbetrieb (AOC) mit niedrigeren Tarifbedingungen aufzubauen. Die neue Airline mit der internen Bezeichnung "Cityline 2" solle im Europa-Verkehr zahlreiche Flüge der bisherigen Kerngesellschaft übernehmen.Laut VC hätten bei der Urabstimmung in der Lufthansa-Passage 97,6 Prozent für den Arbeitskampf gestimmt, bei der kleineren Lufthansa Cargo seien es sogar 99,3 Prozent gewesen. Die Beteiligung habe laut Gewerkschaft in beiden Flugbetrieben bei über 93 Prozent gelegen. Erforderlich gewesen sei eine Zustimmung von mehr als 70 Prozent aller Stimmberechtigten.Die Piloten-Gewerkschaft wolle sich auch bei der größten Lufthansa-Tochter Eurowings mit ihren rund 100 Flugzeugen streikbereit machen. Dort solle die Urabstimmung der Piloten am 31. August ausgezählt werden.Die Lufthansa Cargo sei mit ihren rund 4.000 Beschäftigten selbst in der tiefsten Corona-Krise die Ertragsperle des Konzerns gewesen. Angesichts der weltweit gestörten Lieferketten sei die Bedeutung der Luftfracht gestiegen, sodass die Logistik-Tochter auch im sonst verlustreichen Corona-Jahr 2021 rund 1,5 Milliarden operativen Gewinn abgeliefert habe, was sich im laufenden Geschäftsjahr ungefähr wiederholen solle.Der vorerst letzte Pilotenstreik bei Lufthansa habe im Februar 2017 nach 14 Runden und einer letztlich erfolgreichen Schlichtung geendet. Der 2012 begonnene Arbeitskampf habe die Lufthansa nach damaligen Angaben mindestens 500 Millionen Euro gekostet.Es bleibt dabei: In der aktuellen Gemengelage drängt sich kein Kauf der Aktie der Lufthansa auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Anleger könnten unverändert an der Seitenlinie verharren. (Analyse vom 25.08.2022)