Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie starte in einem schwächeren Gesamtmarkt mit Minuszeichen in die neue Handelswoche. Neue Nachrichten seitens des Unternehmens gebe es zwar nicht. Allerdings würden zwei aktuelle Analystenstimmen Skepsis gegenüber der Kranich-Airline zum Ausdruck bringen. Und noch ein weiterer Grund spreche gegen steigende Kurse.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe jüngst ihre Einstufung für die Lufthansa auf "underperform" mit einem Kursziel von 5,25 Euro bestätigt. Vor einem Monat sei er davon überrascht gewesen, dass die Nachfrage nach Flugtickets nicht nachlasse, so Analyst Alexander Irving aktuellen Studie. Mitte Dezember sei dies immer noch der Fall, die Buchungen seien robust trotz der schlechteren Konjunkturaussichten. Der Sektor werde aber derzeit von Anlegern gemieden wegen Kaufkraft-Unsicherheit.Auch die aktuelle Einschätzung von Kepler Cheuvreux signalisiere Skepsis. Die Franzosen würden zwar ihr Kursziel auf 7,49 (6,50) Euro im Rahmen eines bestätigten "hold"-Ratings erhöhen. Doch mit Blick auf das aktuelle Kursniveau wäre das Potenzial der Aktie schon vollständig ausgereizt.Die Zurückhaltung der Analysten dürfte (auch) der hohen Bewertung der Aktie geschuldet sein. Auf Basis des für 2023 erwarteten Profits betrage das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 13. Die Peer-Group werde hingegen nur mit dem neunfachen Gewinnmultiple an der Börse bezahlt.Der Kurs der Lufthansa-Aktie notiere am Montag (frühen Handel) mit einem Abschlag von 0,8 Prozent bei 7,65 Euro und teste damit die Support-Zone (frühere Widerstandszone) zwischen 7,55 und 7,65 Euro. Auf dem Weg nach oben sei indes das 2022er Hoch bei 7,92 Euro nun die nächste Hindernis. Gelinge ein Ausbruch, dann könnte die Aktie - rein charttechnisch - bis Richtung 9-Euro-Marke segeln.Trader und charttechnisch orientierte Anleger können jedoch, sofern das 2022er Hoch (7,92 Euro) genommen wird, auf höhere Kurse spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis: Die Lufthansa-Aktie ist keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR.