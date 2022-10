Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe zuletzt wieder Boden gutmachen können. Auch am heutigen Donnerstag mache das Papier der Kranich-Airline eine gute Figur und lege gegen den allgemeinen Markttrend zu. Unternehmensspezifische Nachrichten gebe es nicht, allerdings würden gleich mehrere Konkurrenten mit aktuellen Zahlen neue Hoffnung machen.IAG, die British-Airways- und Iberia-Muttergesellschaft, habe am Donnerstag-Nachmittag mitgeteilt, dass das dritte Geschäftsquartal operativ besser gelaufen sei als erwartet. Damit hätten sich am Donnerstag die positiven Nachrichten aus der Branche gemehrt. Am Morgen sei schon bekannt geworden, dass easyJet nach guten Geschäften in den Sommermonaten die Kapazitäten auch im Herbst und Winteranfang deutlich erhöhe. Hinzugekommen seien starke Zahlen der US-Airline Delta, der eine deutliche Erholung der Ticketnachfrage den umsatzstärksten Sommer ihrer Geschichte beschert habe.Die Lufthansa-Aktie könne damit den GD50 bei 6,13 Euro überwinden. Damit sich das charttechnische Bild noch stärker aufhelle und ein frisches (technisches) Kaufsignal generiere, müsste das Papier auch noch den GD200 (aktuell: 6,57 Euro) herausnehmen.Trotz des heutigen Kursplus und damit einhergehenden Verbesserung des Chartbilds (sofern es auch Schlusskursbasis so bleibe) sei bei der Lufthansa weiterhin Vorsicht geboten. Ob sich die gute Flugnachfrage fortsetze, bleibe angesichts der wirtschaftlichen Eintrübung abzuwarten. Die Lufthansa ihrerseits lege am 27. Oktober Geschäftszahlen vor. Anleger sollten die weitere Entwicklung besser weiter von der Seitenlinie beobachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.