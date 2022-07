Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Scholz, Lindner und Co würden sich bei der Kranich-Airline weiter zurückziehen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) habe seine Beteiligung auf unter zehn Prozent verringert, habe die Finanzagentur des Bundes am Mittwoch in Frankfurt mitgeteilt. Zuvor habe der Staatsanteil noch bei rund 14,1 Prozent gelegen.Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds sei nun "auf die Zielgerade eingebogen, die Stabilisierungsmaßnahme zugunsten der Lufthansa (LH) zu beenden", habe die Geschäftsführerin der Finanzagentur, Jutta Dönges, gesagt. Die Erlöse aus der Veräußerung überträfen schon jetzt den Betrag, den der WSF zum Erwerb eingesetzt habe. Spätestens im Oktober 2023 werde der WSF komplett aussteigen.Die Bundesregierung habe die Lufthansa nach dem Geschäftseinbruch in der Corona-Krise im Juni 2021 mit Finanzhilfen über bis zu 6 Milliarden Euro vor dem Aus gerettet. In diesem Zuge habe der WSF für 300 Millionen Euro auch eine Aktienbeteiligung von anfänglich rund 20 Prozent erworben. Die übrigen Finanzhilfen wie Kredite und Stille Beteiligungen habe die Lufthansa bereits zurückgezahlt.Die LH-Aktie gewinne am Mittwoch rund drei Prozent auf 6,05 Euro.Die LH-Aktie befindet sich weiterhin auf der Watchlist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link