Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,13 EUR +0,99% (21.12.2022, 13:18)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,132 EUR +1,19% (21.12.2022, 13:05)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie steige bereits seit Wochen. Auch am heutigen Mittwoch stünden Pluszeichen vor den Papieren des Luftfahrt-Konzerns. Das jüngst markierte Jahreshoch bei 8,25 Euro sei mit Blick auf das Chartbild nun die nächste Hürde. Diese könnte alsbald genommen werden, sollten aktuelle Analystenstimmen mit ihrer Zuversicht Recht behalten.Nachdem sich jüngst J.P. Morgan positiv zum MDAX-Konzern geäußert habe, lege nun die DZ BANK nach. Das genossenschaftliche Spitzeninstitut habe den fairen Wert für die Aktie der Lufthansa von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Demnach hätte die Aktie noch rund 23 Prozent Luft nach oben. Analyst Dirk Schlamp gehe in einer aktuellen Studie davon aus, dass die Airline auch im kommenden Jahr von der weiteren Markterholung profitieren und trotz steigender Kosten das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) weiter steigern könne. Auch mit Blick auf die Chancen auf einen günstigen Einstieg bei ITA Airways und die möglichen Fortschritte bei der Portfolio-Optimierung bleibe er positiv gestimmt.Die Lufthansa-Aktie gewinne am Mittwoch rund ein Prozent und notiere zur Mittagszeit bei 8,13 Euro. Sollten verstärkt Käufer auf den Plan treten, dürfte die Aktie beim besagten Jahreshoch ( 8,25 Euro) vermutlich erst einmal Station machen. Werde diese Marke übersprungen, seien Kurse von neun Euro denkbar. Nach unten sichere zunächst die Acht-Euro-Marke ab. Danach rücke die Supportzone (frühere Widerstandszone) zwischen 7,55 und 7,65 Euro ins Blickfeld."Der Aktionär" habe die Lufthansa-Aktie nach wie vor nicht auf seine Empfehlungsliste aufgenommen. Der Titel sei mit Blick auf die Bewertung alles andere als günstig: Während die Konkurrenz ein 2023er KGV von 9 aufweise, liege die entsprechende Kennziffer der Lufthansa bei 13.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.