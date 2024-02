Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,301 EUR -1,55% (19.02.2024, 09:31)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,313 EUR -1,32% (19.02.2024, 09:17)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (19.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Weiterer Gegenwind für die Lufthansa-Aktie, die anders als etwa die Anteilscheine von Konkurrenten wie Ryanair oder Norwegian Air Shuttle in den vergangenen Handelswochen einfach nicht von der Stelle gekommen sei. Denn es werde in dieser Woche erneut Streiks und hunderte Flugausfälle an mehreren deutschen Airports geben.Die Gewerkschaft ver.di habe für Dienstagmorgen das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Warnstreik an den Standorten Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart aufgerufen. Der bis Mittwochmorgen geplante Warnstreik werde nach Angaben der Lufthansa mehr als 100.000 Fluggäste betreffen. Der MDAX-Konzern arbeite aktuell an einem Sonderflugplan, der zeitnah veröffentlicht werde.Der Ausstand solle am Dienstag ab 4.00 Uhr beginnen und am Mittwoch um 7.10 Uhr enden, habe ver.di in Berlin mitgeteilt. Da alle Bodenbeschäftigten von der Wartung bis zur Passagier- und Flugzeugabfertigung zum Warnstreik aufgerufen würden, werde es voraussichtlich zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen. Für die nicht "passagiernahen" Bereiche wie Fracht oder Technik würden laut ver.di abweichende Zeiten gelten.Laut Lufthansa solle der insgesamt 35-stündige Warnstreik bereits am Montagabend ab 20.00 Uhr unter anderem im Cargo- und Technikbereich beginnen. Erst vor gut eineinhalb Wochen habe ver.di das Bodenpersonal zu einem 27-stündigen Warnstreik aufgerufen - als Folge seien 900 Flüge oder knapp 90 Prozent aller Flüge ausgefallen.Hintergrund seien die konzernweiten Vergütungstarifverhandlungen für die laut ver.di rund 25.000 Beschäftigten am Boden - unter anderem bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services sowie weiteren Konzerngesellschaften. Lufthansa spreche von rund 20.000 Beschäftigen.Die Lufthansa habe den Warnstreik kritisiert, der nun trotz deutlich verbesserten Angebots und vereinbarter Gesprächstermine angekündigt werde. Personalvorstand Michael Niggemann habe gesagt, der weitere Warnstreik belaste sowohl Fluggäste als auch Beschäftigte erneut unverhältnismäßig. "Das ist nicht der Weg, um unserer gemeinsamen Verantwortung für unsere Mitarbeitenden, für unsere Gäste, für eine starke und verlässliche Lufthansa nachzukommen."Die Lufthansa habe erklärt, man habe den Angestellten ein "deutlich verbessertes Angebot vorgelegt, das sich am von Verdi erzielten Abschluss im öffentlichen Dienst orientiert". Demnach sehe es eine Gehaltserhöhung um mindestens zehn Prozent in zwölf Monaten vor. Darüber hinaus solle es eine "zeitnahe Zahlung" von steuerfreien Inflationsausgleichsprämien von 3.000 Euro geben. Außerdem seien die Gehälter in den letzten 18 Monaten für die knapp 20.000 Bodenbeschäftigten im Mittel um 11,5 Prozent bereits angehoben worden.Es bleibe nach wie vor dabei: Die anhaltenden Tarifstreitigkeiten könnten den Aktienkurs der Lufthansa weiterhin belasten.Ein Einstieg drängt sich daher vorerst weiterhin nicht auf, so Thorsten Küfner. Die Favoriten des "Aktionär" in dem Sektor bleiben Ryanair und Norwegian Air Shuttle. (Analyse vom 19.02.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link