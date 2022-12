Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,70 EUR +0,65% (08.12.2022, 14:07)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,68 EUR +0,54% (08.12.2022, 13:52)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie laufe seit etwa einer Woche seitwärts. Die nächste charttechnische Hürde bilde jetzt das 2022er-Hoch bei 7,92 Euro. Derweil würden sich die guten News mehren. Nachdem zuletzt der Weltverband IATA mit einer optimistischen Prognose auf den Plan getreten sei, stufe nun großes US-Analystenhaus die Aktie hoch.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) habe die Papiere der Lufthansa von "underperform" auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel von 6,10 auf 8,90 Euro angehoben. Demnach hätte der MDAX-Titel noch rund 16 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Die Erholung im Reise- und Freizeitsektor setze sich trotz einer wahrscheinlichen Rezession fort, so BofA-Analystin Muneeba Kayani in einer am Donnerstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Nach einem schwächeren Start im Jahr 2023 dürfte sich die Nachfrage in den Sommer hinein wieder erholen. Die Lufthansa beurteile sie nun positiver aufgrund möglicher Verkäufe von Vermögenswerten und ihrer Ausrichtung gen Asien.Tatsächlich habe der asiatische Markt in den kommenden zwölf bis 18 Monaten - mit Blick auf eine absehbare Wiedereröffnung - beträchtliches Erholungspotenzial. Die Region, die 2019 noch rund ein Fünftel des Lufthansa-Umsatzes ausgemacht habe, habe in den ersten neun Monaten dieses Jahres mit 7,8 Prozent zu den Umsätzen beigetragen. Das sei bereits mehr als 2021 - im vorherigen Jahr seien lediglich sieben Prozent der Konzern-Erlöse auf die fernöstliche Region entfallen.Im Lufthansa-Kurs dürften bereits viele Vorschusslorbeeren fürs nicht leichter werdende Jahr 2023 enthalten sein. Fundamental jedenfalls fehle eher die Fantasie für eine Fortsetzung der jüngsten fulminanten Aufwärtsbewegung.Trader und charttechnisch orientierte Anleger können jedoch, sofern das 2022er Hoch genommen wird, auf höhere Kurse spekulieren, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 08.12.2022)Hinweis: Die Lufthansa-Aktie ist keine laufende Empfehlung des "AKTIONÄR".Mit Material von dpa-AFX