Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,735 EUR 0,00% (08.08.2022, 10:18)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,735 EUR +0,13% (08.08.2022, 10:04)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe zuletzt wieder den Weg gen Norden gefunden. Dafür hätten zum einen die guten Zahlen zum zweiten Quartal beigetragen. Zum anderen habe die Kranich-Airline zuletzt mit einem Tarifabschluss den Konflikt mit ihrem Bodenpersonal beigelegen können. Das gefalle auch den Analysten.Die Deutsche Bank etwa habe das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "hold" belassen. Demnach habe der Titel noch rund 17 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Analyst Jaime Rowbotham habe seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Quartalsergebnisse angepasst. Er halte allerdings Übernahmen vor einer Rezession weiter für keine gute Idee und bleibe daher an der Seitenlinie.Hintergrund: Die LH plane zusammen mit der Reederei MSC, den Kauf der italienische Fluggesellschaft ITA - das zugrunde liegende Angebot habe bei der italienischen Regiering als Favorit gegolten. Die Kranich-Airline wolle damit ihre Präsenz im Süden ausbauen. Angesichts der Regierungskrise im südeuropäischen Land und der daraus resultierenden Neuwahl am 25. September, sei dieser Deal allerdings fraglich geworden.Trader und charttechnisch orientierte Anleger können an Bord gehen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2022)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link