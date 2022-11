Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der Lufthansa sei derzeit viel in Bewegung. Nachdem die deutsche Fluggesellschaft derzeit Gespräche mit Investoren über einen Verkauf der Technik-Sparte führe, stehe der MDAX-Konzern offenbar auch vor einer Veräußerung eines verbliebenen Teils seiner Catering-Sparte LSG Sky. Laut Bloomberg könnte es bereits in den kommenden Wochen zu einem Deal kommen.Es bleibe spannend bei der Lufthansa, da der Konzern dabei sei, sich neu und damit effizienter aufzustellen. Trader müssten kurzfristig mit Blick auf den hohen RSI-Werts mit weiteren Abverkäufen rechnen. Hinweis: Die Lufthansa-Aktie sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:7,22 EUR -1,76% (14.11.2022, 12:23)