Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,864 EUR +0,29% (03.02.2023, 14:45)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,877 EUR -0,16% (03.02.2023, 14:30)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Aufgrund zunehmend strengerer Klimavorgaben müssten Airlines ihre Emissionen senken. Die Lufthansa plane deshalb bis 2050 CO₂-neutral zu sein. Dazu vertiefe die Fluggesellschaft nun ihre Partnerschaft mit dem Energiekonzern VARO und wolle noch stärker Flugkraftstoffe aus nachhaltigem Kerosin kaufen.Die Lufthansa sei die erste europäische Airline mit einem wissenschaftlich fundierten CO₂-Reduktionsziel. Alleine bis 2023 sollten die Netto-CO₂-Emissionen im Vergleich zu 2019 halbiert werden. Die teuren Rechte für alle CO2-Emissionen auf innereuropäischen Flügen, die Fluggesellschaften ab 2026 zahlen müssten, versuche die Lufthansa entsprechend zu verringern.Eine Alternative würden Flugkraftstoffe bieten, die ohne die Verwendung von fossilen Energiequellen wie Erdöl oder Erdgas hergestellt würden. Diese "Sustainable Aviation Fuels" (SAF) würden von VERO Energy produziert und vertrieben. Die Lufthansa beteilige sich seit vielen Jahren an der Erforschung des Biotreibstoffs und gehöre bereits heute zu den größten Abnehmern.Jetzt solle diese Kooperation vertieft werden: Ab 2026 plane VARO jährlich rund 260.000 Tonnen des nachhaltigen Flugkraftstoffs zu produzieren. Große Mengen davon sollten an die Lufthansa als Hauptabnehmer geliefert werden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link