Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,195 EUR +0,28% (08.11.2022, 11:05)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,195 EUR +0,21% (08.11.2022, 10:52)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe zuletzt deutliche Kursgewinne verbucht. Auf Monatssicht habe die Lufthansa-Aktie um mehr als 15 Prozent zugelegt - vor allem dank starker Q3-Zahlen. Dass die Branche wieder im Aufwind sei, zeige auch das jüngste Zahlenwerk von Konkurrent Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z). Dennoch würden sich die Analysten - mit Blick auf aktuelle Stimmen - verhalten zur Kranich-Airline äußern.Die US-Investmentbank Goldman Sachs etwa habe das Rating für die Lufthansa-Aktie nach einer Informationsveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Nach dieser Vorgabe hätte die Aktie noch rund acht Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom gegenwärtigen Niveau.Die allgemeine strategische Botschaft bleibe konzentriert auf eine starke Bilanz, Kapazitätsdisziplin und die "Premiumisierung", habe Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Auch die LBBW wage sich trotz des jüngsten positiven Newsflows in der Luftfahrt-Branche nicht aus der Deckung, habe zwar das Kursziel für die Lufthansa-Aktie leicht von 7,10 auf 7,60 Euro erhöht - das "Halten"-Rating sei indes bestätigt worden.Die Lufthansa habe zuletzt wieder den Weg nach oben gefunden. Rein charttechnisch wäre der Weg bis zu nächsten Widerstandszone im Bereich zwischen 7,55 und 7,65 Euro frei. Ob der Titel weiter laufe, dürfte auch vom Gesamtmarkt abhängen.Die Lufthansa-Aktie ist keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 08.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)